Los equipos de la Liga MX suelen presentar sus indumentarias previo al arranque de cada torneo venidero, sin embargo, un histórico club anunció que cambiará de marca de ropa en pleno Apertura 2025.

Se trata de los Xolos de Tijuana, quienes sorprendieron al anunciar que vestirán con Reebok y ya no con Charly como lo están actualmente en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Fue a través de un comunicado que los Xolos de Tijuana informaron que, la marca Reebok será el nuevo patrocinador oficial del conjunto fronterizo.

“Compartiendo con el Club y su afición un ADN aguerrido e irreverente, Reebok se suma como patrocinador de Xolos a la mitad de la temporada, demostrando una vez más, el inicio de una alianza disruptiva”, detalla el documento compartido por los Xolos de Tijuana.

Xolos de Tijuana regresa con Reebok tras 14 años de ausencia

Los Xolos de Tijuana volverán a vestir la marca de ropa deportiva Reebok luego de 14 años de ausencia. La reconocida marca estadounidense será la encargada de crear los uniformes de local, visitante y alternativos del equipo de la frontera.

y si los xolos volvieran al inicio con reebok? https://t.co/Y5ZJBJd1QG pic.twitter.com/HtHyJ6Tf6h — unomas (@73nuvww3o6nH) September 18, 2025

“Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Reebok a la familia Xoloitzcuintle. Esta alianza es un paso significativo para el Club, ya que nos unimos a una marca con pedigree histórico en el deporte a nivel mundial. El compromiso de Reebok con la innovación, tecnología y la calidad se alinea perfectamente con el objetivo de brindar lo mejor a nuestra gente, aliados y socios comerciales”, explicó Esteban De Anda, Director de Alianzas Comerciales y Comunicación de los Xolos de Tijuana.

La alianza del histórico equipo de la Liga MX con Reebok iniciará con el diseño de los uniformes para la próxima temporada a partir de diciembre, por lo que en los próximos meses se conocerá cómo serán los uniformes de los Xolos.

¿Reebok trabaja con otros equipos de futbol?

La marca de ropa deportiva Reebok actualmente trabaja con la Selección de Panamá y el Botafogo de Brasil.

Asimismo con exjugadores como Iker Casillas, Ryan Giggs, Thierry Henry, Andy Cole, Miguel “Piojo” Herrera, Oswaldo Sánchez, Alberto García Aspe y Luis Roberto Alves “Zague”.