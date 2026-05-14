Lamine Yamal entró en polémica luego de que en el festejo del título del FC Barcelona ondeara una bandera de Palestina que le entregó un aficionado.

Pese a que el Gobierno palestino agradeció el apoyo de Lamine Yamal, el de Israel se le fue con todo al jugador español tras los festejos por haber ganado el título de LaLiga.

Lamine Yamal recibe críticas tras aparecer con bandera palestina en festejo del Barcelona. (captura)

Ministro israelí se lanza contra Lamine Yamal por bandera palestina

El ministro israelí, Israel Kratz, criticó al futbolista Lamine Yamal luego de que el jugador ondeara la bandera palestina en los festejos del Barcelona por ganar el campeonato del futbol español.

A través de sus redes sociales, el ministro israelí indicó que Lamine Yamal decidió fomentar el odio contra la nación.

“Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre”. Israel Kratz, ministro de Israel.

Añadió que como Ministro de Israel no guardará silencio y hará frente a la incitación contra el país y contra el pueblo judío.

Lamine Yamal recibe críticas tras aparecer con bandera palestina en festejo del Barcelona. (Jehad Alshrafi / AP Photo/Jehad Alshrafi)

Ministro israelí pide respeto al FC Barcelona

El ministro israelí, Israel Kratz, finalizó su mensaje en X pidiendo respeto del FC Barcelona y que se desmarque de las declaraciones de Lamine Yamal.

Añadió que no existe lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo.