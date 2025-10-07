El negocio del futbol poco a poco cobra factura a las grandes figuras a nivel internacional. Y es que con la inclusión de cada vez más partidos por diferentes torneos, la carga de encuentros para los jugadores ha crecido exponencialmente, muestra de ello es lo que acaba de suceder con Lamine Yamal, que sería la gran víctima de esto.

Y es que según la investigación realizada por el diario Marca en España, el exceso de partidos generado por el actual negocio del futbol sobrecarga fisicamente a los futbolistas, lo que provoca lesiones musculares. Una victima de ello ha sido Lamine Yamal, quien estaría fuera de actividad por tres semanas.

A los 18 años, la figura de Barcelona y la Selección de España tiene 130 apariciones en partidos oficiales, lo que si se compara con otros jugadores a esa edad, muestra una gran diferencia dado que Andrés Iniesta registraba 40 partidos, Cesc Fábregas 45 juegos y Pedri 49 duelos.

Los jugadores con más partidos consecutivos en el mundo

Otra de las estadísticas compartidas por Marca tiene que ver con los jugadores a nivel internacional que acumulan más partidos consecutivos en el mundo sin importar si es a nivel de clubes o de selecciones.

En ese rubro, el jugador con más partidos consecutivos en el mundo es Federico Valverde con un total de 58, de los cuales 37 fueron con Real Madrid en LaLiga, 18 con los Merengues en competencias internacionales y tres más con la Selección de Uruguay.

Otros jugadores con una gran cantidad de partidos fueron: Pedri con 55 juegos, Luka Modric también con 55, Rapinha con 53 juegos y Julián Álvarez con 52.

⚠️ El preocupante informe de FIFPRO pone cifras a lo que muchos advertían desde hace tiempo ‼️ El fútbol sigue... Publicada por MARCA en Martes, 7 de octubre de 2025

El reclamo de las figuras por la carga de partidos

En repetidas ocasiones, las figuras del futbol han levantado la voz por el incremento de partidos que han tenido año con año, lo que afecta su rendimiento individual por la falta de descanso.

Una muestra de ello fue el técnico Pep Guardiola, quien en favor de las figuras del balompié a nivel internacional, hizo un comparativo con lo que sucede en la NBA al manifestar que “la NBA juega 80 partidos en pocos meses, pero luego tiene cuatro meses libres”.

De tal forma, las lesiones se han convertido en el pan de cada día par los futbolistas que tratan de adaptarse al ritmo que impone el nuevo negocio del futbol: la saturación de calendarios.