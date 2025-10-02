La polémica en el entorno del futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, sigue dando de qué hablar, pues ahora se reveló que su madre cobra miles de pesos por una cena con ella, lo que generó opiniones divididas en redes sociales.

Y es que en las últimas horas se hizo viral el nuevo negocio de la madre de Lamine Yamal, Sheila Ebana, quien usó sus redes sociales para promocionar una cena en la que ella estará presente y cuyo costo alcanza un precio de hasta 800 euros, equivalente a más de 150 mil pesos mexicanos.

“No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”, dice la invitación que publicó la empresa que organiza la cena con la madre de Lamine Yamal.

Dicha cena se realizará en Londres el próximo 7 de noviembre en el Hotel London Portman Square y que es parte de un evento solidario llamado “Football Fans Christmas Party”.

Costos por cenar con la madre de Lamine Yamal

La cena con la madre de Lamine Yamal tendrá diversos costos y paquetes, no obstante, no estará presente el futbolista del FC Barcelona, a pesar de que la empresa organizadora usó el nombre del jugador para atraer personas al evento.

El costo por la cena con la madre de Lamine Yamal tiene varios paquetes, los cuáles incluyen lo siguiente:

Paquete estándar: Incluye comida de tres tiempos, champán y bebidas ilimitadas durante la cena por un costo de 150 euros (3244 pesos mexicanos).

Paquete intermedio: Incluye un menú de tres tiempos, champán y media botella de vino por un precio de 172 euros (3720 pesos mexicanos)

Paquete VIP: Con un costo de 360 euros (8 mil pesos mexicanos) que incluye champán a la llegada, tres platos de comida, asiento reservado en la mesa VIP, bebidas ilimitadas y la posibilidad de fotografiarse con la madre de Lamine Yamal.

Asimismo se reveló que existen otros tipos de boletos por la cena con la mamá del jugador que alcanzan los 800 euros, más de 150 mil pesos mexicanos.

Padre de Lamine Yamal también entró en la polémica

No solo la madre de Lamine Yamal generó polémica por la cena a la que invita a los seguidores del futbolista del FC Barcelona, pues hace unos días el padre del jugador subió un video donde agradece el vivir de su hijo.

“Hay muchos por ahí que dicen tonterías. Que por qué no voy a trabajar, que vivo de mi hijo... Pues sí, señores. Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti”, dijo el padre de Lamine Yamal en sus redes sociales.