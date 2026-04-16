Como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad ante eventos masivos, como la Copa Mundial FIFA 2026, un grupo de elementos de la policía de Monterrey concluyó una capacitación especializada en Dallas.

El entrenamiento fue impartido por el Departament Police de Texas, en el marco de acuerdos de colaboración entre ambas corporaciones para profesionalizar a los cuerpos de seguridad.

Monterrey fortalece su policía con capacitación en Estados Unidos

En total, 15 elementos participaron en este programa enfocado en la atención de concentraciones públicas y manifestaciones, áreas clave ante la llegada de miles de visitantes durante eventos internacionales.

Monterrey fortalece su policía con capacitación en Estados Unidos (cortesía)

Los elementos pertenecen a divisiones estratégicas como Operaciones Especiales, Investigaciones y Proximidad, además de mandos operativos que recibieron formación en el uso de herramientas tecnológicas y tácticas, como drones, helicópteros y unidades de policía montada.

Por otra parte, el comandante José Santos González Escobar ha participado en un curso internacional en San Salvador, donde se especializa en protocolos de protección y seguridad en eventos masivos.

Monterrey fortalece su policía con capacitación en Estados Unidos (cortesía)

Este tipo de acciones reafirma el compromiso del gobierno de Monterrey por fortalecer las corporaciones de seguridad, con el objetivo de garantizar un ambiente tranquilo para habitantes y turistas en eventos internacionales.