Te contamos acerca del insólito error de la FIFA que puso boletos del Mundial en 0 pesos.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tuvo problemas en su sitio web, lo que provocó que algunas de sus entradas se vendieran sin ningún costo.

Así fue el error error de la FIFA que puso boletos del Mundial en 0 pesos

Un total de 60 aficionados obtuvieron boletos para el Mundial 2026 a 0 pesos por un error de FIFA.

Las entradas fueron asignadas sin cargos el pasado 21 de mayo, debido a un problema de pago previo que se registró durante el proceso de compra, de acuerdo con lo revelado por FIFA en un comunicado.

Tras el fallo, la FIFA lamentó el “error y las molestias ocasionadas”, además de que exhortó a los afectados mediante correo electrónico para que pagaran lo que correspondía.

“Las entradas solicitadas por estos aficionados siguen reservadas, y se ha invitado a los aficionados afectados a completar el pago del importe correcto.” FIFA

Mundial 2026 (David Leah / Mexsport)

Con su error, FIFA vuelve estar en la polémica de su controvertido programa de venta de entradas para la Copa Mundial.

El cual está siendo investigado por los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey ante presuntas infracciones a las leyes de protección al consumidor.

Lo que ha llamado la atención del error de FIFA es que surge tras anunciarse que los boletos para 104 partidos del Mundial 2026 se agotaron.

Actualmente, la FIFA vende boletos para el Mundial 2026, aunque no está claro si los asientos con menor demanda bajarán su costo bajo el modelo de precios dinámicos que implementó el organismo de fútbol.