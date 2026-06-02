La Ciudad de México prepara un operativo especial para combatir estafas y reventa de boletos del Mundial 2026, informó Pablo Vázquez Camacho durante una conferencia encabezada por Clara Brugada sobre los preparativos de seguridad para la justa deportiva.

El secretario explicó que la estrategia contempla acciones de inteligencia, vigilancia presencial y monitoreo tecnológico para detectar posibles intentos de fraude relacionados con la venta de entradas para los partidos mundialistas.

Pablo Vázquez Camacho destacó que, debido al sistema digital implementado por la FIFA para la distribución de boletos, será prácticamente imposible concretar operaciones legítimas de reventa en las inmediaciones de los estadios.

Operativos físicos y digitales para frenar fraudes durante el Mundial 2026

Vázquez Camacho señaló que la SSC replicará y fortalecerá los operativos aplicados en eventos masivos, combinando personal encubierto, policías uniformados y monitoreo mediante cámaras de videovigilancia, durante el Mundial 2026.

El funcionario recordó que durante una reciente final de fútbol fueron detenidas más de 66 personas por actividades relacionadas con la reventa de entradas.

Pablo Vázquez Camacho (Captura de video)

Indicó que, en el caso del Mundial 2026, el principal riesgo será la proliferación de personas que intenten engañar a aficionados mediante boletos falsos o códigos electrónicos inválidos .

Por ello, llamó a la ciudadanía a desconfiar de ofertas realizadas en calles, inmediaciones de estadios o plataformas no autorizadas para la comercialización de accesos.

Explicó que los controles tecnológicos establecidos por la FIFA dificultarán la transferencia irregular de boletos, reduciendo significativamente las posibilidades de reventa tradicional.

Además de la vigilancia presencial, la dependencia desplegará patrullajes preventivos mediante la Policía Cibernética, enfocada en detectar posibles fraudes digitales y publicaciones engañosas.

Las autoridades capitalinas reiteraron que la mejor medida de protección será adquirir boletos exclusivamente por canales oficiales y evitar intermediarios no autorizados.