Se difundió un increíble dato sobre Sergio Corona y el Mundial 2026 e inició un debate en redes sociales sobre los famosos que han vivido los 23 mundiales.

El primer Mundial se realizó en julio de 1930 y usuarios de redes sociales se percataron de que Sergio Corona ha estado vivo durante todos estos eventos deportivos.

El conocido actor y comediante nació el 1 de octubre de 1928, por lo que tenía 2 años de edad cuando se realizó el primer Mundial en Uruguay.

Descubren increíble dato sobre Sergio Corona y el Mundial 2026

A sus 97 años, Sergio Corona ha vivido durante todos los mundiales y se sabe que el actor es un apasionado del fútbol, pues es aficionado de la Chivas.

Usuarios de redes sociales se percataron que Sergio Corona nació dos años antes del primer Mundial y ha estado vivo durante todos estos eventos deportivos.

Además, Sergio Corona ha vivido los tres Mundiales que se realizaron en el país:

México 1970

México 1986

México 2026

Sergio Corona (Especial )

Sergio Corona tenía 42 años cuando presenció su primer Mundial en México y hay quienes aseguran que llegará al Mundial número 24 en 2030.

Este dato se ha vuelto viral en redes sociales y además de admirar su trayectoria, se han emocionado con la idea de que Sergio Corona ha presenciado todo tipo de eventos dentro del Mundial.

Estos famosos también han vivido 23 Mundiales

Usuarios en redes sociales recordaron a otras personalidades mexicanas y latinoamericanas que han vivido los 23 Mundiales.

Por ejemplo, la actriz María Victoria también habría vivido durante los 23 Mundiales, ya que se presume que tiene 103 años de edad.

También fue recordada la conductora y actriz Mirtha Legrand, quien tiene 99 años y quien ha visto a Argentina ganar tres de los 23 Mundiales.