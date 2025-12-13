María Victoria es una reconocida actriz del Cine de Oro y cantante, por lo que no es de extrañar que podría tener su bioserie.

Los nietos de María Victoria tienen la intención de hacer una serie de la actriz y dieron algunos detalles.

¿Quién es María Victoria? La actriz y cantante del Cine de Oro

María Victoria Gutiérrez Cervantes es una actriz, cantante y comediante nacida en Guadalajara.

La actriz es conocida por su larga trayectoria en cine, teatro y televisión; su belleza la llevó a ser conocida como “La sirena de México”.

¿Qué edad tiene María Victoria?

María Victoria nació el 23 de febrero de 1923; actualmente tiene 102 años de edad.

¿Quién es el esposo de María Victoria?

María Victoria estuvo casada con Rubén Zepeda Novelo hasta 1974, cuando murió el cantante.

¿Qué signo zodiacal es María Victoria?

María Victoria es Aries y las personas bajo este signo zodiacal son impulsivos y apasionados.

¿Cuántos hijos tuvo María Victoria?

María Victoria tuvo tres hijos:

María Esther Gómez

Rubén Zepeda

Alejandro Zepeda

¿Qué estudió María Victoria?

No estudió una carrera universitaria.

¿En qué ha trabajado María Victoria?

María Victoria inició su carrera artística como actriz en carpas y teatros; fue de las primeras artistas en trabajar en televisión.

Consolidó su carrera en televisión con el programa ‘La criada bien criada’.

En cine trabajó en proyectos como:

Amor perdido

Monte de piedad

Puerto de tentación

Por qué peca la mujer

La mujer desnuda

Sí, mi vida

La crida maravilla

Welcome María

María Victoria tiene una extensa trayectoria en televisión con programas como:

Mis huéspedes

Salón de belleza

Desencuentro

Cuento de Navidad

Siempre te amaré

Las travesuras de Paquita

Nietos de María Victoria quieren hacer su bioserie

Durante un encuentro con la prensa, los nietos de María Victoria mencionaron la posibilidad de hacer una bioserie sobre la cantante.

María Victoria ya aprobó que se haga una serie con su vida e incluso está ilusionada.

La familia mencionó que la historia se está elaborando, pero se está manejando con cautela, ya que se quiere tener datos exactos.

“La serie se está preparando, aunque va muy lento porque realmente las bioseries son muy lentas”, contó el nieto de la actriz.

Anteriormente se manejó que María Victoria quería que Aracely Arámbula la interpretara de joven , pues tenían similitudes físicas.