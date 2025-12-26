Sergio Corona es un actor y comediante de la Época de Oro del cine mexicano que en la actualidad alcanzó a nuevas generaciones con su participación en Como dice el dicho.

Con 75 años de trayectoria que lo respaldan, el actor es uno de los más icónicos y destacados dentro de la industria en México.

¿Quién es Sergio Corona?

Sergio Corona Ortega es un actor, comediante y bailarín originario de Pachuca, en el estado de Hidalgo.

Entre sus fanáticos es apodado como “el abuelo de México”, esto gracias a su cercanía con el público y su característica vitalidad en su trabajo.

Sergio Corona, actor. (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

¿Cuántos años tiene Sergio Corona?

Sergio Corona nació el 7 de octubre de 1928; en 2025 el actor cumplió 97 años de edad.

¿Quién es la esposa de Sergio Corona?

El 25 de julio de 1960 Sergio Corona contrajo matrimonio con la exbailarina austriaca Ingrid Doppler.

En 2025, la pareja celebró su 65 aniversario de bodas.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Corona?

De acuerdo con la astrología, Sergio Corona nació bajo el signo zodiacal de Libra.

Sergio Corona, actor. (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

¿Quiénes son los hijos de Sergio Corona?

Sergio Corona es padre de dos hijas. La primera de ellas tiene por nombre Elizabeth y es fruto de una relación previa a su primer matrimonio.

La segunda hija del actor no es conocida en medios, por lo que hay poca información de ella.

¿Qué estudió Sergio Corona?

Parte de la formación artística de Sergio Corona comenzó a temprana edad, pues cuando tenía 3 años estudió ballet en la Academia de Bellas Artes.

En años posteriores siguió un camino como bailarí, lo que lo llevó a formar parte del Ballet Chapultepec.

Fue por medio de esta disciplina que llegó a la actuación, incursionando en el teatro a los 16 años y en su primera película durante el Cine de Oro mexicano.

¿En qué ha trabajado Sergio Corona?

Sin duda alguna, el trabajo más destacado de Sergio Corona se encuentra en la televisión.

En Como dice el dicho el actor interpretó a don Tomás a lo largo de 800 capítulos; desde su estreno en 2011 y hasta su suspensión en 2024.

Entre otros de sus proyectos televisivos se encuentran:

Comedia:

Hogar dulce hogar

El show del Loco Valdés

La casa de la risa

Tal para cual

Telenovelas:

Pobre niña rica

Vivo por Elena

Infierno en el paraíso

La fea más bella

Alma de hierro

Hasta que el dinero nos separe