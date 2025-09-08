El Real Madrid sigue moviendo sus piezas para tratar de tener un plantel que cumpla con las expectativas de la institución y de la afición, por lo que ya se reveló que dos de sus estrellas podrían salir tras no renovar contrato.

De acuerdo con el Diario AS, el Real Madrid se despedirá de dos de sus estrellas: David Alaba y Antonio Rüdiger. Tanto los jugadores como la directiva del club decidieron no renovar los contratos de los jugadores, lo que significa que ambos saldrán del club merengue en 2026.

Pese a que aún quedan unos meses para que finalice el contrato de David Alaba y Antonio Rüdiger, al día de hoy, ambos jugadores no han iniciado negociaciones para renovar con el Real Madrid, por lo que sus salidas son casi inminentes.

David Alaba se convirtió en jugador del Real Madrid en 2021 cuando llegó como agente libre del Bayern Múnich. Desde su llegada, ha disputado 116 partidos con 5 goles y un total de 9 asistencias.

Pese a que tuvo buenas actuaciones cuando llegó al Real Madrid, su gran nivel se vio afectado por una grave lesión de rodilla en diciembre de 2023. Reapareció en enero y hasta la fecha no ha podido recuperar su nivel para estar a la altura de un equipo grande como el conjunto merengue.

En el caso de Antonio Rüdiger, él se incorporó al equipo blanco en 2022 tras finalizar su contrato con el Chelsea. El defensor de la Selección de Alemania suma hasta ahora 157 partidos en los que ha marcado 7 goles y 4 asistencias.

De acuerdo con diversos reportes, el jugador alemán quiere terminar su carrera en Arabia Saudita y hace unos meses se reveló que abandonaría el club en el actual mercado de fichajes, pero tanto el club como el futbolista decidieron cumplir con el contrato.

¿Quién podría suplir a las dos estrellas del Real Madrid?

El Real Madrid le podría dar salida a dos de sus estrellas en la defensa y ya existe la duda sobre quién o quiénes podrían suplirlos.

Reportes indican que el equipo merengue quiere fichar a Ibrahima Konaté, sin embargo, se desconoce si ya existen negociaciones o si solo se trata de un rumor.