Luego de varios meses de negociaciones, el AC Milan e Inter de Milán compraron el icónico Estadio de San Siro, escenario que ha sido testigo de grandes partidos de futbol.

El Estadio de San Siro fue inaugurado el 19 de septiembre de 1926 y ha sido sede de los partidos de local del AC Milan, Inter de Milán e incluso la Selección de Italia.

Sin embargo, con la compra del estadio por parte de los dos equipos de la Serie A, el escenario será demolido para construir desde cero un nuevo proyecto que le permita a ambas aficiones disfrutar los partidos de una manera más cómoda.

Aprueban venta y demolición del mítico Estadio San Siro

AC Milan e Inter de Milán concretaron la compra del Estadio de San Siro al ayuntamiento de la ciudad por 197 millones de euros, es decir, más de 4 mil millones de pesos mexicanos.

Los equipos de la Serie A anunciaron a través de un comunicado difundido en redes sociales sus intenciones de demoler el Estadio de San Siro para construir un nuevo estadio en el mismo lugar.

"A la espera de la confirmación oficial de la decisión del Consejo por parte del Gobierno de la Ciudad, los Clubes miran con confianza y responsabilidad a los próximos pasos del proceso que conducirá a la creación de un nuevo estadio que cumpla con los más altos estándares internacionales“, se lee en el comunicado.

De acuerdo con diversos reportes, el proceso comenzará en 2027, por lo que los aficionados de ambos equipos tendrán más de un año para despedirse del estadio que ha sido testigo de varios momentos destacados de la historia de ambas escuadras.

AC Milan and FC Internazionale Milano are pleased with the City Council's approval of the sale of the San Siro and its surrounding area: a historic and decisive step for the future of the Clubs and the City. — AC Milan (@acmilan) September 30, 2025

¿Cuánto tendrán que invertir para el nuevo Estadio de San Siro?

De acuerdo con diversos reportes, el AC Milan e Inter de Milán tendrán que hacer una inversión significativa para crear el nuevo Estadio de San Siro para sus juegos como local.

La inversión sería de cerca de 1.300 millones de euros, es decir, cerca de 27 mil millones de pesos mexicanos, y estaría listo para recibir a 71,500 espectadores.

De esta forma, el equipo de Santiago Giménez tendrá nueva casa para que sus aficionados acudan a alentarlos partido a partido.