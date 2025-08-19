El futbolista mexicano, Edson Álvarez, parece que cada vez más se aleja del West Ham, pues además de no ser considerado por el DT Graham Potter para el inicio de la Premier League, el Inter de Milán y el Borussia Dortmund ya se metieron en la pelea por el jugador.

El West Ham había pagado en su momento 40 millones de euros en 2023 al Ajax, sin embargo, el futuro de Edson Álvarez estaría lejos de los Hammers y el equipo inglés ya habría empezado a escuchar ofertas.

De acuerdo con el periodista turco, Yagz Sabuncuoglu, el Fenerbahce era el club que tenía las negociaciones más avanzadas para el traspaso del defensa mexicano, pero en las últimas horas han llegado ofertas de tres equipos importantes de Europa.

“Además del Fenerbahce, el Inter de Milán, el Porto y el Borussia Dortmund presentaron hoy ofertas oficiales por Edson Álvarez. El jugador se mostró confundido por estas ofertas”, informó el periodista sobre el interés de los equipos europeos por fichar al jugador de la Selección Mexicana.

Edson Álvarez aún analiza su futuro y la decisión está en sus manos para saber dónde quiere continuar su carrera profesional, aunque el Fenerbahce se encuentra primero en la carrera por fichar al futbolista mexicano.

“El Fenerbahçe, tras haber llegado a un acuerdo con el West Ham United en todos los aspectos, espera la respuesta de Edson Álvarez”, recalcó el periodista turco que reveló el interés de los otros clubes europeos.

El club que dirige José Mourinho quiere sí o sí al futbolista de la Selección Mexicana, pero tendrá que esperar la decisión del “Machín”, quien seguramente no continuará con el West Ham, por lo que se debate si ir a Italia, Portugal o Alemania.

Edson Álvarez ya tenía el número 4 en el West Ham

El West Ham hace unas semanas le había dado el mítico dorsal 4, no obstante, no fue suficiente para quedarse con los Hammers y eso quedó muy marcado en el partido inaugural de la Premier League ante el Sunderland, juego donde no tuvo minutos.

Habrá que esperar cuál es la decisión final que toma Edson Álvarez antes de que termine el mercado de fichajes, pues el club que elija será vital para que se mantenga activo de cara al próximo Mundial 2026.