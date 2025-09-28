La primera gran prueba de la temporada del AC Milan se da en esta Jornada 5 de la Serie A cuando Santiago Giménez se enfrente al Napoli.

El entrenador del AC Milan sigue demostrando su confianza en Santiago Giménez pues será titular contra el Napoli. El mexicano viene de anotar en la semana su primer gol de la temporada y se quitó la malaria.

Los napolitanos son el primer lugar de la Liga de Italia, pero los rossoneros no están tan alejados, pues se encuentran en cuarto.

AC Milan vs Napoli: Gol de los rossoneros

¡Arrancamos bravos! AC Milan no tardó ni tres minutos en abrir el marcador. Pulisic desbordó por la banda; Santi Giménez jaló la marca y Saelemaekers apareció solo para mandar el balón a las redes.

🚨⚽ 1-0 AC Milan.



AC Milan vs Napoli: Inicia el partido

Con Santiago Giménez de inicio, arranca el partido AC Milan vs Napoli en San Siro.

AC Milan vs Napoli: Alineaciones oficiales

AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Giménez, Pulisic.

Napoli: Merte; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.