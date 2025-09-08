El exportero de la Serie A, Lamberto Boranga, sorprendió a todos al anunciar que volverá al futbol a sus 83 años de edad para jugar con el Trevi de la séptima división de Umbría.

“Jugaré un partido en octubre y luego veremos... No tengo intención de entrar al vestuario y mandar”, expresó Lamberto Boranga, quien en sus mejores años como futbolista jugó para equipos como Perugia, Reggiana, Fiorentina y Cesena.

El exportero de la Serie A explicó que si no fuera por Diego Armando Maradona él sería el mejor portero del mundo.

“Diego Armando Maradona fue el único que me eclipsó. Si él no hubiera estado allí, me habría convertido en el número uno del mundo”, señaló el exportero Lamberto Boranga sobre sus años como futbolista profesional.

Y se quejan de Ochoa: Exportero de la Serie A sorprende al volver al futbol a sus 83 años

El exportero de la Serie A, Lamberto Boranga, se había retirado en 1983, pero luego de su anunció para regresar a las canchas, se reveló que ya está siendo entrenado por Marco Bonaiuti, quien fue entrenador de porteros del Inter de Milán.

El exportero de la Serie A es un cardiólogo y médico deportivo que actualmente se encuentra en buena forma tras haberse preparado para competir en el Campeonato Europeo de Atletismo Máster que se llevará a cabo en Portugal.

Lamberto Boranga reconoció que quiere regresar a las canchas para demostrar que todavía tiene nivel para competir dentro del terreno de juego, pues no quiere parecer una persona acabada.

“Tengo buenas sensaciones, pero no sé si podré jugar todo el partido. No quiero parecer un payaso”, declaró el exportero de la Serie A.

¿Por qué el exportero de la Serie A decidió salir del retiro?

El exportero de la Serie A, Lamberto Boranga, compartió sus motivos para regresar a jugar futbol de manera profesional, pese a tener casi 83 años de edad.

“Lo hago para recalcar que una cosa es la edad biológica y otra la que se ve en el papel. Hasta los 70 fui un león y hay días en los que siento 50 años”, finalizó el exportero de la Serie A sobre su regreso a las canchas.