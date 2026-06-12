El FC Barcelona presentó una demanda contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por presuntas calumnias derivadas de declaraciones en las que acusó al club azulgrana de corrupción en el “Caso Negreira”.

“El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el Presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez” FC Barcelona

El Barça busca que Florentino Pérez se retracte de sus declaraciones, consideradas ofensivas para la reputación de la institución, y advirtió que podría presentar una querella criminal si no hay respuesta.

Florentino Pérez, por su parte, reafirmó sus dichos y anunció que llevará un dossier completo ante la UEFA para exigir sanciones.

Florentino Pérez acaba de ser reelegido como presidente del Real Madrid (@FlorentinoPérezoficial/FB )

Barcelona demandará a Florentino Pérez si no se retracta

El FC Barcelona adelantó que, en caso de que la demanda contra Florentino Pérez no sea debidamente atendida, procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal.

La pugna entre el FC Barcelona y Florentino Pérez representa un capítulo más de la rivalidad que existe entre el club culé y el Real Madrid.

El FC Barcelona actúa en respuesta a las declaraciones que hizo Florentino Pérez el 12 de mayo de 2026 durante una rueda de prensa y en una entrevista posterior.

En ellas, Pérez acusó al club azulgrana de corrupción por el “Caso Negreira”, afirmando que les habían “robado siete Ligas” y que se habían pagado a los árbitros durante dos décadas.

Al respecto, Florentino Pérez ha reafirmado sus declaraciones, señalando que “no dijo ninguna mentira” y que su equipo legal presentará un dossier completo ante la UEFA para exigir sanciones ejemplares contra el FC Barcelona.