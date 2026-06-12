El caso Negreira destapa la mayor corrupción en la historia del fútbol, afirma el Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien acusa al FC Barcelona, de haberles robado siete ligas.

Sus palabras resuenan en medio de la investigación que actualmente se desarrolla en Madrid, sobre pagos que superan 7 millones de euros hechos por el club de Barcelona a empresas propiedad del expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018.

En los últimos años la relación entre el Barça y Real Madrid había mejorado; sin embargo, este caso hoy nuevamente los ha llevado a un punto de quiebre.

El Caso Negreira

El caso Negreira se basa en una investigación judicial sobre el pago de más de 7 millones de euros (más de 139 millones de pesos mexicanos) por parte del FC Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018.

Compañías que recibieron pagos continuos desde 2001 hasta 2018.

Basándose en las indagatorias de la Agencia Tributaria, la Fiscalía española acusa al club Barcelona de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental.

Señalando que los pagos se realizaron para asegurar que las decisiones arbitrales neutrales y favorecieran al equipo deportivo.

Ante esto, el Barça insiste que los fondos fueron pagados de forma transparente por concepto de servicios legítimos de informes técnicos y de scouting sobre el arbitraje.

Aunque el escándalo estalló en 2023, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tuvo conocimiento de que Hacienda investigaba a José María Enríquez Negreira desde octubre de 2021.

La RFEF ocultó la investigación argumentando que conocía el caso como un trámite ordinario sin nombres, lo que resultó mentira ya que la Agencia Tributaria preguntó explícitamente por Negreira, lo que alimentó la polémica.

Caso Negreira (Portal The Objetive)

¿Por qué el Caso Negreira enfrenta a Barcelona con Real Madrid?

Expertos advierten que el Caso Negreira será un punto de tensión entre Barcelona y Real Madrid que alimentará su rivalidad por meses e incluso años lo que derivará en una guerra en la cancha, pero sobre todo por la vía legal.

El Presidente del Real Madrid -de 79 años de edad- acusa legalmente al FC Barcelona de perjudicar al club deportivamente, asegura que le ha robado siete ligas.

Así como envió a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) una documentación de 500 páginas exponiendo presuntas irregularidades del Barcelona para que el organismo tome medidas.

El Real Madrid no busca que se expulse a España de la UEFA, pero sí desea que sea sancionado, busca excluirlo de las competiciones europeas y se le retiren los títulos conseguidos durante los años que marca la investigación.

En respuesta, Joan Laporta, presidente del Barça, acusó a Florentino Pérez de calumniar al equipo e interpuso una demanda de conciliación a fin de que su rival se retracte.