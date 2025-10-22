Falta poco menos de un año para que inicie el Mundial 2026, en este periodo las televisoras hacen cambios, fichan talentos o hasta se los intercambian. Sin embargo, se ha dado a conocer que Javier Aguirre metió mano en un movimiento.

Y es que se dice que Javier Aguirre ha pedido exclusivamente a un periodista de ESPN para que llegue a TUDN, y que sea el cercano a la Selección Mexicana.

Esto ya ocurrió con anterioridad, aunque nada tuvo que ver el Vasco en esa operación. David Faitelson causó revuelo cuando salió de ESPN y se unió a Televisa. Tanto que José Ramón Fernández lo vio como un enemigo.

Bombazo en los foros: Importante periodista de ESPN llegará a TUDN y le quitará la chamba a alguien por pedido del Vasco

Como vimos, parece ser que Javier Aguirre tiene tal poder que ha pedido que un periodista de ESPN salga de la televisora para llegar a TUDN. Estamos hablando de Mauricio Ymay.

Actualmente, en TUDN (Televisa), es Gibran Araige el que cubre a la Selección Mexicana y lo lleva haciendo por algunos años. Antes, ese puesto lo tenía Mauricio Ymay, bueno, todavía pero en ESPN.

Según Pepe Hanan, a petición de Javier Aguirre, ya no sería Araige y pondrían a Ymay. La salida del periodista de la cadena estadounidense sería el 1 de noviembre, para casi incorporarse de inmediato.

A esta noticia, David Faitelson decidió dar su opinión como él sabe: "No me hagan reír. Aguirre tiene suficiente trabajo en decidir, entre otras posiciones, quien será su lateral derecho…Esos “reporterillos” que juegan a ser periodistas no caben dentro de su propia estupidez“.

Mauricio Ymay (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Sacuden a ESPN y varios talentos podrían ser despedidos

Lo que sí parece ser un hecho, fue que ocurrió un terremoto en ESPN que tiró a los altos mandos. La parte jurídica del canal despidió a Armando Benítez, Yoyotzin Zúñiga, Manuel Cerdeira.

Estos eran productores o se encargaban de tomar las decisiones de los programas y talentos. Inlcuso Benítez es cercano a José Ramón Fernández, por lo que podría ser un presagio.

El que reveló la noticia, El Francotirador, dijo que Vanessa Huppenkothen podría salir y también iría a TUDN. Otro que peligra es Álvaro Morales, su contrato termina en diciembre, y no sería del gusto de los dirigentes de Estados Unidos.