Javier “Chicharito” Hernández iniciará una nueva etapa como comentarista en FOX Sports durante el Mundial 2026.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana debutará detrás del micrófono en la cadena estadounidense, que lo presentó como una de sus figuras estelares para la cobertura del torneo.

Aunque no ha confirmado oficialmente su retiro del futbol, Chicharito se prepara para vivir el Mundial 2026 desde otra faceta, ahora como comunicador deportivo.

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Chicharito Hernández se une a un grande de la televisión

Chicharito Hernández, muy popular en los últimos años en las redes sociales, donde destaca más de lo que pudo hacer en la cancha con Chivas, explotará su faceta de comunicador en el gigante FOX Sports de Estados Unidos.

FOX Sports de Estados Unidos le va a permitir a Chicharito estar de vuelta en un Mundial, y aunque no lo hará como jugador, sí será una de las estrellas de la platilla de transmisiones tras un micrófono por primera vez .

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FOX Sports le da la bienvenida a Chicharito Hernández para el Mundial 2026

Chicharito Hernández será parte del equipo de FOX Sports en el Mundial 2026, cadena de Estados Unidos que le dio una calurosa bienvenida.

FOX Sports destacó a Chicharito como el máximo goleador histórico de México, “y se une al equipo de transmisión de FOX Sports para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia”, compartió la cadena en redes sociales.

Chicharito Hernández compartió varias historias en su cuenta de Instagram en la que se anuncia su nueva faceta como comentarista.

¿Chicharito Hernández se retira del futbol?

Aunque hasta el momento Chicharito Hernández no ha confirmado su retiro del futbol, se presume que solo una gran oportunidad deportiva y económica lo animaría a seguir jugando.

Chicharito Hernández se perfila a jugar en la MLS, donde su estilo y actualidad futbolística tiene mayor oportunidad de tener éxito.