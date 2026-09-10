Edson Álvarez se deslinda de acusación de secuestro y anuncia acciones legales

El futbolista mexicano Edson Álvarez respondió públicamente a los señalamientos que lo vinculan con un presunto caso de secuestro y rechazó cualquier relación con los hechos mencionados en recientes declaraciones mediáticas.

El mediocampista de 28 años de edad aseguró que las acusaciones del productor Juan José López Ordóñez carecen de sustento y sostuvo que cualquier señalamiento de carácter penal debe presentarse ante las autoridades competentes y acompañarse de pruebas.

Además, Edson Álvarez informó que ya analiza acciones legales para defender su reputación, al considerar que se trata de imputaciones falsas que afectan su imagen personal y profesional.

Edson Álvarez niega acusación de secuestro y prepara acciones legales

El productor Juan José López Ordóñez acusó a Edson Álvarez y Sofía Toache, de conocer detalles de su secuestro, ocurrido en noviembre de 2024, por una deuda de 3.5 millones de pesos.

Juan José López Ordóñez (Redes sociales)

Juan José López Ordóñez asegura que su secuestro lo orquestó Jonathan Toache, exsuegro de Edson Álvarez, y señaló que el futbolista mexicano y su pareja tenían conocimiento del delito que se cometió en su contra.

Edson Álvarez dijo que las acusaciones de esa naturaleza deben sustentarse con pruebas y presentarse ante las autoridades correspondientes, no a través de declaraciones mediáticas.

Rechazó categóricamente los señalamientos y adelantó que su equipo legal ya evalúa ejercer las acciones necesarias contra cualquier persona que realice o difunda imputaciones falsas contra él.

Destacó que, en casi 10 años de carrera profesional, ha procurado mantenerse alejado de los escándalos mediáticos y construir una reputación basada en su trabajo, disciplina y conducta.

Álvarez reiteró que no permitirá que su nombre sea utilizado para alimentar conflictos entre terceros o para obtener exposición mediática, detallando que su prioridad es su familia y su carrera.