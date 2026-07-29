El futuro de Edson Álvarez podría dar un nuevo giro en el futbol europeo, pues tanto la Real Sociedad como el Ajax se pelean el fichaje del futbolista mexicano.

Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y disfrutar de un breve periodo de vacaciones, Edson Álvarez debe reportarse con el West Ham United, club dueño de su carta, sin embargo, todo apunta a que su etapa con los Hammers estaría cerca de llegar a su fin.

Edson Álvarez estaría muy cerca de llegar a LaLiga

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, Edson Álvarez es seguido de cerca por dos equipos con experiencia en competiciones europeas: la Real Sociedad y el Ajax.

El conjunto español sería el principal interesado en incorporar a Edson Álvarez para reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada de LaLiga.

La Real Sociedad busca sumar experiencia y equilibrio en la zona de recuperación, características que el mexicano ha demostrado a lo largo de su trayectoria en Europa.

Por su parte, el Ajax también analiza la posibilidad de repatriar al futbolista de 28 años. El club de Ámsterdam conoce perfectamente las cualidades de Edson Álvarez, quien defendió sus colores entre 2019 y 2023, periodo en el que conquistó títulos nacionales y se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de la Eredivisie.

Edson Álvarez tiene una decisión importante para seguir en Europa

Ahora, el canterano azulcrema, Edson Álvarez tiene la oportunidad de relanzar su carrera en una de las ligas más importantes del continente.

En los próximos días podrían definirse las negociaciones que determinen si Edson Álvarez vive su primera experiencia en el futbol español o concreta un esperado regreso al Ajax, club donde dejó una huella importante.