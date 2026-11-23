La Liguilla del Apertura 2026 ya tiene calendario definido, pues la Liga MX confirmó las fechas y horarios de los ocho partidos correspondientes a los cuartos de final, con ocho equipos que buscarán dar el primer paso rumbo al campeonato del futbol mexicano.

Después de una intensa fase regular, Chivas terminó como superlíder y tendrá la ventaja de cerrar su eliminatoria en casa frente a Pachuca.

Por su parte, Cruz Azul intentará defender el título que consiguió en el torneo anterior, mientras que América tendrá uno de los desafíos más complicados al enfrentarse a Rayados.

Fechas y horarios de los cuartos de final de la Liga MX. (@LigaBBVAMX)

Fechas y horarios de los partidos de ida de cuartos de final

Las series de cuartos de final de la Liga MX comenzarán el miércoles 25 de noviembre y concluirán el domingo 29, cuando queden definidos los cuatro semifinalistas.

Los encuentros de ida se disputarán a mitad de semana, con Toluca y Atlas encargados de abrir la actividad.

Miércoles 25 de noviembre:

Toluca vs. Atlas | 19:00 horas

Monterrey vs. América | 21:10 horas

Jueves 26 de noviembre:

Pachuca vs. Chivas | 19:00 horas

León vs. Cruz Azul | 21:10 horas

Así se jugarán los partidos de vuelta de cuartos de final

La actividad de los cuartos de final de la Liga MX continuará durante el fin de semana, cuando los equipos que terminaron mejor posicionados en la clasificación reciban los encuentros definitivos de sus respectivas series.

Sábado 28 de noviembre:

Atlas vs. Toluca | 19:00 horas

América vs. Rayados | 21:10 horas

Domingo 29 de noviembre: