El director técnico Sebastián Beccacece desmintió que existieran amenazas antes del partido México vs Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026.

Durante una entrevista para la cadena Radio Centro, Sebastián Beccacece, quien dejara de ser el entrenador de Ecuador tras el Mundial 2026, reconoció que dicho partido lo perdieron porque México los superó futbolísticamente.

“Falso y desmiento tajantemente cualquier especulación. Perdimos porque México fue mejor que nosotros”. Sebastián Beccacece

Beccacece termina con rumores tras el México vs Ecuador del Mundial 2026

En entrevista para un medio ecuatoriano, el técnico Beccacece rechazó que existieran amenazas de cualquier tipo antes del partido México vs Ecuador en el Mundial 2026.

Beccacece desmiente amenazas antes del México vs Ecuador en el Mundial 2026 (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

La aclaración del técnico tuvo lugar tras una ola de rumores que difundieran medios en Ecuador, buscando justificar la derrota de su selección de 2-0 frente a México en el Estadio Banorte.

Y es que el equipo ecuatoriano llegó a este duelo crucial con el ánimo en lo más alto tras haberse clasificado a la siguiente ronda al conseguir una victoria histórica frente a Alemania en el cierre de la fase de grupos.

“Cuando se pierde es más fácil buscar otras explicaciones. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. No hay que generar conspiraciones o teorías que no sean ciertas”. Sebastián Beccacece

Beccacece reiteró que no existe cabida para dichas suposiciones, señalando que solo se generaron debido a la molestia que causó en el país la eliminación de Ecuador del Mundial 2026.

El técnico argentino indicó que fueron superados por el equipo México durante el primer tiempo de aquel partido, en donde con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez el equipo mexicano aseguró la victoria por 2 a 0.