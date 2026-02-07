América Femenil falló en su intento de salir de la frontera con la victoria y tuvo que conformarse con un punto tras empatar con FC Juárez en un juego que estuvo marcado al final por una polémica declaración del DT azulcrema, Ángel Villacampa, quien ha sido señalado por supuestamente haber insultado a sus jugadoras.

En la conferencia de prensa postpartido, el DT de América Femenil habló de lo sucedido en un encuentro que su equipo ganaba, pero que, con un marcado error defensivo, terminaron por empatarles, lo que dejó notablemente molesto a Villacampa, quien habló de lo charlado en la interna con sus jugadoras y después de eso, encendió todo.

“Lo hablábamos ahora en el círculo, se puede empatar o ganar por buenas o por malas, pero no, perdonen, por pendejas, sinceramente”, expresó el estratega español.

¿Ángel Villacampa insultó a sus jugadoras?

Luego de la declaración de Ángel Villacampa, se generaron numerosas reacciones que afirmaron que insultó a sus jugadoras; sin embargo, no hubo tal toda vez que el técnico americanista solamente compartió ante los medios de comunicación lo que platicaron sus jugadoras junto con el cuerpo técnico al finalizar el partido.

SDP Noticias pudo confirmar con fuentes cercanas a la institución que en estos días le darán un seguimiento a todo lo sucedido a fin de no dejar ningún cabo suelto a sabiendas de que lo sucedido en la conferencia de prensa generó un impacto mediático por la manera en que su Ángel Villacampa se expresó.

En lo que respecta al plantel americanista, ninguna de las jugadoras se ha pronunciado al respecto de lo sucedido. Ellas junto con cuerpo técnico y directiva regresaron a la Ciudad de México este viernes 6 de febrero provenientes de Ciudad Juárez.

Ángel Villacampa suele ser un técnico intenso y cercano a sus jugadoras (MEXSPORT / Jorge Martinez)

América Femenil ya tuvo un incidente con otro director técnico

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que un DT de América Femenil se ve involucrado en una polémica de esta índole. En el año 2022, Craig Harrington fue sancionado tanto por la Comisión Disciplinaria como por el Club América tras haber insultado a dos jugadoras de Rayadas.

Aquella vez, el entonces director técnico de América Femenil le dijo “fuck off” a Rebeca Bernal y otras futbolistas regiomontanas y luego de eso, se confirmó un castigo de tres partidos de suspensión, más una multa interna en Coapa.

Meses después, Harrington sería destituido por quedar eliminado con su equipo en la ronda de cuartos de final.