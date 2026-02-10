El América confimó el fichaje del brasileño Vinícius Moreira de Lima, quien será su nuevo refuerzo para encarar el resto del Clausura 2026 de la Liga MX.

La necesidad de cubrir el hueco dejado por Álvaro Fidalgo hizo que el América volteara de nueva cuenta al futbol brasileño, para reforzarse con Vinícius Lima.

¿Quién es Vinícius, nuevo refuerzo del América en Liga MX?

Vinícius Lima es un futbolista brasileño de 29 años que juega en el mediocampo, zona que necesitaba reforzar el América.

El nuevo refuerzo del América en la Liga MX, Vinícius Lima, llega procedente del equipo Fluminense de Brasil.

Esta es la ficha de Vinícius, nuevo jugador del América:

Nombre: Vinícius Moreira de Lima

Nacionalidad: Brasileña

Edad: 29 años

Posición: Centrocampista

Equipo anterior: Fluminense de Barsil

Partidos con Fluminense: 168

Goles con Fluminense: 16

Asistencias con Fluminense: 10

Vinícius Lima, Club América (@ClubAmerica)

¿Cuándo podría debutar Vinícius con el América?

Vinícius ya fue confirmado como refuerzo del América, y se sabe que ya cuenta con su visa de trabajo, por lo que es probable que pueda debutar muy pronto con las Águilas en la Liga MX.

América recibe este miércoles 11 de febrero al Olimpia de Honduras en la vuelta de la Concachampions 2026, partido al que podría asistir Vinícius para ver jugar a su nuevo equipo.

Con Vinícius, América ya cuenta con tres futbolistas brasileños en su plantel, uniéndose a Raphael Veiga y Rodrido Dourado, además del DT, André Jardine.

Raphael Veiga sería nuevo refuerzo del América (especial)

¿Qué otro jugador llegaría al América?

El América tendría cerrado el fichaje de Thiago Espinosa como refuerzo para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Thiago Espinosa es uruguayo y juega como lateral izquierdo, una zona que le interesa reforzar a André Jardine.