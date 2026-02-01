El sábado 31 de enero de 2026 será recordado por los fans del América como uno de los más tristes. Primero los dejó Álvaro Fidalgo y luego se hizo oficial la salida de Allan Saint-Maximin.

En el caso de Maximin, el francés denunció recientemente un caso de racismo hacia sus hijos, y ese sería uno de los motivos que orillaron su salida del América.

Roces con el DT, André Jardine habrían acelerado la salida del delantero, quien optó por hacer sus maletas y despedirse del América.

¿Le tiró a la Liga MX? La brutal crítica de Allan Saint-Maximin a las canchas incluyendo la del América. (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

América hace oficial salida de Allan Saint-Maximin

A través de sus redes sociales, el América hizo oficial la salida de Allan Saint-Maximin, quien ya no jugó el partido del sábado 31 de enero contra Necaxa.

“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!“, es el texto que acompaña la imagen del futbolista en la publicación.

El adiós de Allan Saint-Maximin (@ClubAmerica)

El paso de Allan Saint-Maximin en el América

La realidad es que, Allan Saint-Maximin hizo mucho ruido al llegar a la Liga MX, pero más allá de algunas pinceladas de su talento, se va sin pena ni gloria del América.

Allan Saint-Maximin tiene talento, pero no es casualidad que haya durado poco en sus anteriores equipos, situación que no cambió con el América.

Los números Maximin en el América se olvidarán rápido

Estos son los números de Allan Saint-Maximin en el América, y para ser claros, no espantan a nadie, tal vez las Águilas salen ganando con su partida.