América parece que ya tiene todo preparado para registrar en la plantilla al refuerzo Raphael Veiga, pues una de sus estrellas, Rodrigo el “Búfalo” Aguirre, saldría de la plantilla con destino a Tigres.

El Búfalo Aguirre, quien no ha tenido un buen momento con el América, podría tener una nueva oportunidad dentro de la Liga MX con los Tigres, máximo rival de Rayados, equipo al que ya perteneció antes de llegar a las Águilas.

En caso de que se concrete el fichaje de Rodrigo Aguirre a Tigres, el conjunto azulcrema podría registrar a Raphael Veiga, quien sería el fichaje bomba del conjunto de Coapa.

¿Cuándo dejará el Búfalo Aguirre al América para registrar a Raphael Veiga?

El periodista Willie González informó que Tigres tiene muy avanzadas las negociaciones por el Búfalo Aguirre para que el todavía futbolista de América se una a la plantilla de los felinos.

Fue a través de sus redes sociales que el reportero dio a conocer que el ex jugador de Rayados de Monterrey, se unirá a los Tigres en los próximos días.

“Señoras y señores, atención felina: estoy en posición de confirmar que Rodrigo El Búfalo Aguirre es hoy el jugador MÁS adelantado para llegar a Tigres. Sí, el ex Rayado, el uruguayo, está muy cerca de vestirse de auriazul”, dijo el comunicador sobre la salida de Rodrigo Aguirre con destino a Tigres.

Rodrigo Aguirre a Tigres: América lo libera para registrar a Veiga. (Carlos Ramirez / MEXSPORT)

¿Cómo le fue al Búfalo Aguirre con el América?

Luego de tener un paso sin mucho brillo por Rayados de Monterrey, el Búfalo Aguirre llegó al América como la gran apuesta en la delantera de las Águilas, algo que no resultó como se esperaba.

Aunque tuvo un buen inicio, conforme avanzaron los días, el Búfalo Aguirre solamente disputó un total de 58 partidos, marcando 16 goles y una asistencia.