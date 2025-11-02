Domènec Torrent ha vivido a lo largo de su carrera como parte de cuerpos técnicos, toda clase de partidos, así que no dudó al poner en su lugar al Clásico Regio en el panorama mundial, equiparándolo con el Barcelona vs Madrid.

Rayados vs Tigres se midieron en la Jornada 16 de la Liga MX el sábado 1 de noviembre, en el llamado Clásico Regio que vivió por primera vez el entrenador español, Domènec Torrent.

Domènec Torrent pone en su lugar al Clásico Regio

Tras dirigir su primer Clásico Regio, Domènec Torrent, estratega de Rayados destacó el ambiente que se vivió en el Estadio BBVA, donde la afición de Rayados demostró su gran pasión por los colores albiazules.

Tal fue la impresión que dejó el ambiente del Clásico Regio en el DT de Rayados, Domènec Torrent, que puso en un lugar privilegiado al partido Rayados vs Tigres, igualándolo con el Barcelona vs Madrid que se juega en España, su país de origen.

“Cuando vi a la gente, para mí no es nuevo, es lo mismo que pasa en España, con un Barcelona ante Madrid, en Alemania, Inglaterra”, valoró Domènec Torrent sobre el Clásico Regio.

El Clásico Regio es un partido especial para los aficionados

La pasión de la gente que asistió al Clásico Regio sorprendió a Domènec Torrent, quien agregó. “Ver las caras, la emoción que tenían, te hacía sentir que para ellos era muy especial”, destacó el timonel español.

Ante esa situación, y debido a que Rayados no pudo ganar los tres puntos en casa, Domènec Torrent afirmó que tiene deuda pendiente con la afición del equipo que dirige.

“La llegada fue espectacular, muy emotiva por parte de nuestros aficionados, pero no les pudimos regalar una victoria y lo intentaremos la próxima semana”, prometió Domènec Torrent.

Abundando en el tema del ambiente en el Clásico Regio, Domènec Torrent destacó “el ambiente muy sano durante el juego, fricciones normales entre futbolistas y esto es deporte”.

¿Cómo quedó el Clásico Regio que impresionó a Domènec Torrent?

Rayados vs Tigres se enfrentaron el sábado 1 de noviembre en la Jornada 16 de la Liga MX, un Clásico Regio parejo que no tuvo vencedor.

Rayados se fue adelante en el marcador al minuto 48, mientras que Tigres empató las acciones con tanto del argentino, Ángel Correa.