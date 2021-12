Director técnico de los Wolves explotó contra Raúl Jiménez por su expulsión, Bruno Lage fue contundente con el mexicano.

El estratega del cuadro inglés, dejó claro que este tipo de amonestaciiones no se pueden volver a repetir, esto porque Jiménez se fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el enfrentamiento frente al Manchester City.

Luego de la expulsión del delantero, los Wolves terminaron cayendo 1-0 con los dirigidos por Pep Guardiola luego de que el árbitro decidiera marcar la pena máxima luego de una presunta mano de João Moutinho.

Por ello, el Manchester City se puso en ventaja y Bruno Lage lamentó la derrota y expulsión de uno de los jugadores más destacados del equipo, Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez (AP )

Bruno Lage señaló la falta del mexicano

El director técnico de los Wolves, dejó claro que lo que hizo Raúl Jiménez no estuvo bien, pues tuvo que entender que finalmente fue la decisión del árbitro y tenía que cuidar no tener otra tarjeta.

“Tiene que entender, si fue justo o no, tenía tarjeta amarilla. Es un tipo experimentado, pero aprenderá de este error”, señaló al término del encuentro.

Asimismo, Pep Guardiola mencionó que los Wolves habían salido a defenderse . En ese sentido, el técnico de los Wolves prefirió no hacer ninguna declaración polémica y aseguró que el nunca hablará de cómo juega el otro equipo.

“Es su opinión. No siento nada. No me importa. Nunca hablo de cómo juega el otro equipo”, mencionó Lage para responder a las declaraciones de Guardiola.

Raúl Jiménez. (@fifaworldcup_es)

Medios ingleses dicen que la expulsión de Raúl Jiménez fue ridícula

Luego de que el mexicano, Raúl Jiménez se fuera expulsado por acumular dos tarjetas amarillas ; para muchos la decisión del silbante no fue la adecuada por lo que la prensa inglesa tachó de ridícula la sanción.

“Se trata de una victoria preciosa, ya que se vivió una curiosa contienda en la que hubo choques de cabeza, una ridícula expulsión de Raúl Jiménez y, hasta la intervención de Sterling, los Wolves amenazaban con escaparse con un punto a pesar de la montaña de ocasiones creadas por los campeones”, se lee en The Guardian.

“El City batalló para crear oportunidades en la primera mitas, pero el juego cambió luego que Jiménez fue expulsado en circunstancias muy raras al final del primer periodo”, escribió Daily Mirror.