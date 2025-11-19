Luego de haber dejado la dirección técnica de FC Barcelona hace un año y medio, Xavi volvió a ser visto en actividades relacionadas con el entorno blaugrana; sin embargo, su aparición tuvo que ver más con cuestiones políticas que deportivas, toda vez que acudió a un acto de precampaña de Víctor Font, candidato a tomar el lugar que hoy tiene Joan Laporta como presidente de la institución para el año 2026.

Cabe mencionar que, hace algunos años, Víctor Font vio en Xavi a una imagen importante para su campaña, pero al final no participó activamente en ella debido a que había intereses de por medio toda vez que sonaba para ser el sustituto de Ronald Koeman en la dirección técnica de FC Barcelona, pero ahora, ya sin nada que se lo impida, el exjugador y exentrenador de los blaugranas está oficialmente en el bando que pretende tomar el puesto que hoy tiene Joan Laporta.

Al respecto, el actual presidente culé, Joan Laporta, habló sobre esta comparecencia de Xavi con Víctor Font y aseguró que “no me sorprendió verle en el acto. Ya en el pasado tenían relación, no es una novedad”, esto en plática con El Món a Rac1.

🤝Xavi entra en campaña para las elecciones del Barça



🫂El ex entrenador del Barça apoyó con su presencia la puesta de largo de Víctor Font pic.twitter.com/KWR1pd2oxX — Diario SPORT (@sport) November 17, 2025

La advertencia de Joan Laporta a Xavi y Víctor Font por FC Barcelona

El acto de precampaña de Víctor Font con Xavi por la presidencia de FC Barcelona no fue indiferente para Joan Laporta, quien mandó un mensaje contundente al asegurar que hay quienes ven al club como una empresa y quieren convertirlo en una Sociedad Anónima.

“Todavía no estamos en campaña electoral, no comentaré todo lo que digan. Cuando dije ‘mestretites’ (sabiondos) no concreté nombres de personas ni cargos. Fue un aviso para todos los que ven al Barcelona únicamente como una empresa, porque los que lo ven así tienen en la cabeza la Sociedad Anónima. Si se sintió aludido, por algo será”, expresó Joan Laporta sobre Víctor Font, candidato a la presidencia de FC Barcelona que cuenta con el apoyo de Xavi.

De tal forma, queda de manifiesto que a Joan Laporta no le cayó del todo bien el acto montado por quien será su adversario en las siguientes elecciones por la presidencia de FC Barcelona.

¿Cuándo son las elecciones por la presidencia de FC Barcelona?

Las elecciones para la presidencia de FC Barcelona todavía no tienen una fecha oficial, pero se estima que se lleven a cabo entre marzo y junio del 2026. Ahí, Joan Laporta expondrá el cargo que actualmente ostenta y, al menos por ahora, se vislumbra a Víctor Font como su principal oposición.

Respecto a este tema, Joan Laporta no ha decidido la fecha precisa de elecciones, pero compartió que “no está decidido, pero lo quiero decidir pronto”, por lo que en el corto plazo se deberá a conocer la fecha exacta de los comicios para la presidencia de FC Barcelona.