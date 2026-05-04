Diego Lainez, mediocampista de Tigres, vive un gran momento futbolístico pero no fue convocado por Javier Aguirre para el Mundial 2026, decisión que ya aceptó con madurez.

“Para todo jugador representar a su selección es lo más bonito que puede pasar, pero entiendo que hay decisiones y Javier va a elegir lo que él cree mejor para su estilo de juego y es cuestión de gustos” Diego Lainez, jugador de Tigres

El jugador de 25 años de edad agradeció el respeto mostrado por el técnico y aseguró que siempre deseará lo mejor para la Selección Mexicana.

Aunque siente dolor por quedarse fuera de la convocatoria, destacó su felicidad de competir con Tigres en Liga MX y Concachampions.

Lainez ha sido convocado en 13 de los 26 partidos rumbo al Mundial 2026, aunque solo jugó en siete.

Agradece Lainez respeto de Javier Aguirre hacia su persona

Más allá del dolor que siente por quedarse fuera del Mundial 2026, Diego Lainez reconoce y agradece el respeto de Javier Aguirre hacia su persona.

“Javier ha sido muy respetuoso conmigo y le deseo lo mejor, siempre voy a querer que a la selección le vaya bien y si me tocó quedarme acá, feliz de estar con Tigres” Diego Lainez, jugador de Tigres

Diego Lainez está a un paso de clasificar a la final tanto en la Liga MX como en la Concachampions con Tigres, así que no tiene mucho tiempo para lamentarse por no ir al Mundial 2026.

“Es el equipo que me ha dado todo y siempre he dicho lo feliz que estoy aquí, estoy encantado de estar compitiendo en los dos torneos” Diego Lainez, jugador de Tigres

Diego Lainez ha sido convocado en 13 de los 26 partidos que ha dirigido Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, aunque solo ha visto minutos en siete juegos.