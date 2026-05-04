Tigres vs Nashville juegan en la Concachampions 2026 el martes 5 de mayo de 2026, y el pronóstico es victoria de los felinos, 2-0 en la vuelta de las semifinales.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Nashville.
Tigres vs Nashville: Pronóstico de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026, es 2-0 a favor de Tigres sobre Nashville.
- Pronóstico: Tigres 2-0 Nashville
Tigres vs Nashville: Posibles alineaciones de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Nashville, como parte de las semifinales de la Concachampions 2026.
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
- Delanteros: Lainez y Aguirre
Nashville
- Portero: Brian Schwake
- Defensas: Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, A. Najar y D. Lovitz
- Mediocampistas: Matthew Corcoran, Alex Muyl, Edvard Tagseth y Sam Surridge
- Delanteros: C. Espinoza y H. Mukhtar
Tigres vs Nashville: Hora y canal para ver el partido de la Concachampions 2026
Tigres vs Nashville juegan vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026, el martes 5 de mayo a las 19:30 horas por FOX One.
- Partido: Tigres vs Nashville
- Fase: Vuelta semifinales
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 5 de mayo de 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Nashville vs Tigres en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026?
Tigres ganó 1-0 la ida de las semifinales de la Concachampions 2026 al Nashville, por lo que está cerca de la final del torneo de la Concacaf.
Tigres solo necesita mantener la ventaja en el marcador global para seguir en la competencia.