Argentina se clasificó por segunda vez consecutiva a la final de la Copa América tras vencer 2-0 a Canadá en el MetLife Stadium, sin embargo, el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) protagonizó un polémico momento que fue captado en video.

Claudio “Chiqui” Tapia, quien es el presidente de la AFA desde 2017, fue visto en uno de los palcos del Estadio MetLife durante el partido de Argentina contra Canadá.

El motivo por el que el mandatario se volvió viral fue porque uno de los aficionados que se dio cita en dicho inmueble captó en video como un trabajador de la Federación Argentina le estaba secando el sudor y usuarios de redes sociales explotaron contra el federativo.

Presidente de la Federación Argentina es captado mientras le secan el sudor

A través de redes sociales se viralizó el polémico momento en el que uno de los trabajadores de la AFA le secaba el sudor al Chiqui Tapia en uno de los palcos del MetLife Stadium, por lo que cientos de aficionados de Argentina criticaron al dirigente.

Horas después de que dicho video se volvió tendencia en internet, aficionados de la albiceleste identificaron que el sujeto que le seca el sudor al presidente de la AFA es Luciano Nakis, presidente del club Deportivo Armenio que juega en las divisiones inferiores de Argentina.

El Chiqui Tapia ya salió a dar su versión de los hechos y mencionó que simplemente su amigo lo estaba acompañando en un mal momento:

“Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido, por eso Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”.

Presidente de la Federación Argentina se burla del video viral

Luego del bochornoso momento, el presidente de la Asociación del Futbol Argentino lo tomó a broma y subió una foto a sus redes sociales recreando el momento con Luciano Nakis.

El Chiqui Tapia fue ratificado como presidente del organismo argentino hasta 2025, aunque algunos medios argentinos aseguran que buscará permanecer hasta 2033.

La albiceleste enfrentará a Colombia en la gran final de la Copa América, la cual será disputada en el Hard Rock Stadium de Miami.