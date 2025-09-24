Racing de Avellaneda tuvo una noche de ensueño el martes 23 de septiembre toda vez que le ganaron a Vélez en la serie de cuartos de final de Copa Libertadores por global de 2-0 y con ello, volvieron a la semifinal de este torneo tras 28 años; sin embargo, hubo un hecho lamentable antes del partido en Argentina toda vez que hubo un tiroteo entre dos facciones de barras bravas del mismo equipo.

En X circuló el video donde se aprecia a barras bravas de Racing en un callejón horas antes del partido contra Vélez y más adelante, aparece una motocicleta con dos individuos a bordo que inician el tiroteo contra hinchas del mismo equipo de Argentina, situación que más tarde se viralizó en redes sociales.

La explicación obedece a que hay un enfrentamiento entre dos facciones rivales dentro de la barra del equipo de Avellaneda, Los Pibes de Racing y el grupo disidente que quiere tomar el control de la tribuna popular del Cilindro, estadio donde La Academia juega como local.

Hinchas de Racing reprueban enfrentamiento entre barras bravas

Cabe mencionar que el enfrentamiento que tuvieron las facciones de barras bravas de Racing fuer reprobado por los hinchas del club, los cuales mostraron su descontento con sus comentarios en diferentes plataformas.

“Ya me tiene harto los idiotas que defienden a estos tipos, no sé cuándo piensan ponerle derecho de admisión”, “estás lacras deben ser desterradas del club para siempre”, “el único cáncer de Racing es esta gente”, “hay que eliminar toda esa lacra del futbol”, comentaron algunos respecto al enfrentamiento a tiros entre barras bravas.

Es importante resaltar que, de momento, no se reportan detenidos por este incidente, mismo que las autoridades argentinas ya investigan con base en las imágenes de cámaras que se difundieron en redes sociales.

En la previa del partido ante #Vélez por #Libertadores, hubo un tiroteo entre la faccion disidente de la barra brava y "Los pibes de #Racing". pic.twitter.com/BtYFKEZQYg — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) September 24, 2025

Racing juega el Clásico contra Independiente este domingo

En medio de la tensión que se vive a raíz de los enfrentamientos entre los barras de La Academia, Racing jugará el Clásico de Avellaneda contra Independiente el próximo domingo en el Cilindro, por lo que los cuerpos de seguridad estarán atentos a fin de evitar una nueva confrontación antes, durante o después del partido.

Por otra parte, Racing espera rival en las semifinales de la Copa Libertadores, el cual saldrá de quien resulte vencedor entre Estudiantes de La Plata y Flamengo dentro de una serie que el Mengao aventaja 2-1 en el marcador global.

Actualmente, Racing Club de Avellaneda es uno de los máximos representantes del futbol argentino a nivel internacional toda vez que el semestre pasado ganaron la Copa Sudamericana, posteriormente le ganaron la Recopa sudamericana a Botafogo y ahora, buscan llegar a la final de la Copa Libertadores.