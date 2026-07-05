Si el partido de México contra Ecuador de este miércoles en el Azteca dejó una buena imagen para la selección dirigida por Javier Aguirre, cierto sector de la afición y el periodismo palero ecuatoriano no pudo lidiar con la derrota a su “defensa de 300 millones de euros” por parte de un equipo con algunos jugadores en Europa y con jugadores puntuales de Chivas, Cruz Azul y Xolos de Tijuana, como es el caso del pequeño gigante Gilberto Mora.

En tiempo real, quienes todavía visitamos la red social más tóxica de todas, Twitter, o “X”, que a estas alturas se ha convertido en una cámara de eco de las ideas neonazis de su dueño Elon Musk, pudimos presenciar cómo pseudoperiodistas de Ecuador y Sudamérica se sacaron de la manga una supuesta “amenaza” de “cárteles” mexicanos contra sus jugadores troncos.

La realidad es que el Azteca aún pesa, y la motivación de jugar un Mundial en casa pesa aún más, aún para un equipo sin grandes ni rutilantes figuras cómo lo es la Selección Mexicana.

Lo absurdo de estas afirmaciones no previno, por otra parte, que pseudoperiodistas como el argentino sionista Eduardo Feinmann afirmara, en un programa de radio, que estas amenazas eran reales. Ya está muy grandecito ese señor para andar difundiendo noticias falsas. Pero no nos sorprende, tanto por la postura política de gobernantes cómo Javier Milei y de personajes cómo el evasor fiscal Salinas Pliego, que se ha reunido con el propio Feinmann como se muestra en redes sociales, que se activen este tipo de campañas absurdas contra nuestro país, que resultó ser el mejor anfitrión de los tres en esta absurda Copa del Mundo.

Y es que Feinmann es uno de las voces “paleras” del fallido proyecto libertario-sionista de Milei, apoyándolo al borde del absurdo a cambio de jugosas ganancias económicas. Además, al igual que Milei, ha visitado Israel y se ha fotografiado en los lugares de siempre al borde de las lágrimas.

Otra noticia falsa que surgió en el contexto mundialista fue la del supuesto “cambio de horario” del partido de este domingo ante Inglaterra, pero en realidad esa información nunca me convenció, ya que la “fuente” era el animador Andrés Vaca, que jamás ha tenido un trasfondo periodístico serio cómo para tomar en cuenta su inexistente “exclusiva”. Al menos este se disculpó...