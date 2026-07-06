Claudia Sheinbaum desmintió este lunes 6 de julio de 2026 las versiones sobre presuntas amenazas del crimen organizado contra jugadores de Ecuador tras el partido del Mundial 2026 frente a México.

“Lo que me llama la atención es quiénes estuvieron impulsando esa falsa noticia. Primero haciendo menos el triunfo de la selección y luego difundiendo noticias falsas, absolutamente falsas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera, la presidenta de México aseguró que se trata de una campaña de desinformación impulsada en redes sociales para desacreditar el triunfo de la Selección Nacional sobre Ecuador.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum pidió reconocer el desempeño del equipo mexicano, que llegó a los octavos de final, y llamó a denunciar la difusión de noticias falsas.

Sheinbaum desmiente amenazas a la selección de Ecuador tras el México vs Ecuador

Tras la victoria de México contra Ecuador, el periodista argentino Eduardo Feinmann aseguró que hubo presuntas amenazas del crimen organizado contra integrantes de esa selección.

Sin embargo, este lunes 6 de julio, Claudia Sheinbaum desmintió esas versiones y aseguró que no existe evidencia que respalde dichos señalamientos.

La presidenta de México sostuvo que la difusión de este tipo de información forma parte de una campaña de desinformación y consideró que refleja una actitud de rechazo hacia México.

“Y este odio a México, porque al final es eso. Yo dije la primera vez que ganó la selección: al que no quiere a México le va a ir mal. Entonces, el que anda difundiendo noticias de que fue amenazada la selección de Ecuador, que es totalmente falso, pues quiere que le vaya mal a México. Es obvio. Y no, a México le va a ir muy bien” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum pide reconocer el desempeño de la selección mexicana en el Mundial 2026

En el mismo mensaje, Claudia Sheinbaum llamó a reconocer el desempeño de la selección mexicana durante su participación en el Mundial 2026, donde el equipo llegó hasta los octavos de final.

La presidenta de México señaló que, más allá de las diferencias políticas o de opinión, la Selección Nacional representa un motivo de unidad para las y los mexicanos.

Asimismo, Claudia Sheinbaum insistió en la importancia de denunciar la difusión de noticias falsas y las interpretaciones engañosas sobre asuntos públicos.