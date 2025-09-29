Tras la compra de EA Sports, popular empresa conocida por el desarrollo de videojuegos, por parte de un Fondo de Inversión de Arabia Saudita, el regreso del FIFA podría estar cada vez más cerca.

Luego de que se diera la noticia, muchos se preguntan si la emblemática saga FIFA retomaría su nombre original o continuaría bajo la marca EA Sports FC.

Aunque nada está confirmado oficialmente, la inversión millonaria abre la posibilidad de que los seguidores del futbol vean un relanzamiento de la franquicia.

Árabes traerían de regreso el FIFA tras compra de EA Sports

La reciente adquisición de EA Sports por un grupo de inversionistas y un fondo árabe ha generado especulaciones sobre el futuro de la saga y si podrá a volver a llamarse FIFA.

De acuerdo con diversos reportes, EA Sports fue adquirido por los árabes por 50,000 millones de dólares, es decir, 918 mil millones de pesos mexicanos.

Se menciona que la buena relación entre los nuevos propietarios árabes y la FIFA podría facilitar el regreso del nombre tradicional de la franquicia.

Esto abriría la posibilidad de que el próximo título lleve la denominación FIFA 27 en lugar de EA Sports FC 27, devolviendo la marca histórica a los videojuegos de futbol.

Aunque oficialmente no se ha confirmado ningún plan, la operación ya despierta expectativas entre los fans que año con año adquieren el videojuego.

¿Por qué EA Sports dejó llamar FIFA a su videojuego?

La saga de videojuegos de EA Sports, que durante tres décadas llevó el nombre FIFA, cambió su denominación a EA Sports FC a partir de 2023.

Este cambio se produjo tras la finalización del acuerdo entre EA Sports y la FIFA, que anteriormente permitía el uso exclusivo del nombre en los títulos.

Una de las razones principales fue económica: la FIFA solicitaba una renovación del contrato por más de 1.000 millones de dólares, más de 18 mil millones de pesos mexicanos, para un ciclo de cuatro años, lo que EA consideró una cifra excesiva y decidió no aceptar.

Así, la serie continúa con nuevos títulos como EA Sports FC 24 y EA Sports FC 25, manteniendo licencias de ligas, equipos y jugadores, pero bajo un nombre distinto.