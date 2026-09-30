David Faitelson criticó con dureza el planteamiento experimental de Rafael Márquez tras el empate 1-1 de la Selección Mexicana ante Perú

México empató el segundo partido de Rafael Marquez como su entrenador eate martes en el Sports lustrated Stadium de Nueva Jersey.

Esto dijo David Faitelson sobre el empate de México

David Faitelson no perdió el tiempo para analizar el empate de México ante Perú, y en sus redes sociales criticó la rotación del plantel que dirige Rafael Márquez.

“Demasiados cambios de Rafael Márquez…Resultado: un partido desconectado, con pocas ideas claras y mucha confusión… México no tiene dos selecciones…" David Faitelson

David Faitelson señaló ó que Rafael árquez realizó demasiados cambios, provocando que México tuviera un partido “desconectado, con pocas ideas claras y mucha confusión”.

El riesgo de rotar jugadores en la Selección Mexicana

David Faitelson sentenció en su cuenta de X que “México no tiene dos selecciones”, señalando que al equipo le faltó profundidad y un generador de juego creativo.

El polémico comentarista deportivo, clificó el desempeño de la Selección Mexicana a frase “poco, muy poco”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana de Rafael diendo?

Después de empatar con Perú, la Selección Mexicana Rafael Márquez, jugará dos partidos más en esta Fecha FIFA.

El sábado 3 de octubre, México ante Estados Unidos y el 6 de octubre enfrentará a Chile.