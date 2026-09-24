David Faitelson propuso crear una Liga de Ascenso conformada por seis equipos, en medio de la discusión que existe alrededor de la Liga MX.

“Una solución sería hacer una Liga de Ascenso de seis equipos. Seis equipos que se comprometieran y tuvieran las condiciones, estructura e infraestructura, niveles inferiores, la rama femenil, que tuvieran campos de entrenamientos” David Faitelson

En opinión de David Faitelson, la solución a la actual discusión se encuentra en formar esos seis equipos, dotándolos de condiciones como estructura e infraestructura.

Su propuesta es que dure tres años y se basen en el tema del porcentaje; “eso es muy justo. Tu te puedes equivocar una vez, dos. Te equivocas tres temporadas seguidas, entonces vete a la división de ascenso”.

David Faitelson (Tomada de video)

David Faitelson propone igualar las cosas entre equipos

Durante su programa para MVS, el periodista David Faitelson defendió que una Liga de Ascenso más pequeña permitirá tener mayor estabilidad e igualar las condiciones entre equipos.

“Así debe ser”, afirmó David Faitelson al defender que los equipos con menos resultados favorables reciban apoyo de los equipos de primera división para mejorar.

“Hay que darles una fortaleza, prepararles para que sean equipos de Primera División. Darles un salvavidas”. “Hay que darles una fortaleza, prepararles para que sean equipos de Primera División. Darles un salvavidas”.

David Faitelson respalda a portero Roberto Galán

Al inicio del programa, David Faitelson mostró su respaldo al portero español Roberto Galán, quien expuso públicamente su inconformidad por la eliminación del ascenso/descenso.

“El simple hecho de que un español, ante el Senado de México, un chico de 22 años, se atreva a hablar, lo dice todo; dice que a los jugadores mexicanos les falta algo” David Faitelson

Frente al Senado de la República, el joven denunció que los jugadores fueron sancionados por protestar en la Jornada 1, pese a que se les había prometido un sistema competitivo real.

Además, defendió que el ascenso y descenso es “completamente necesario” para evitar un “sistema de competencia mediocre”.

“Yo llegué bajo la premisa de que iba a haber un ascenso y un descenso y de repente se nos notifica que no hay ascenso ni descenso y la jornada 1, los jugadores protestando por lo que se nos prometió, se sanciona a clubes. Esto no es un capricho, es completamente necesario, al final si no promovemos un sistema de competencia mediocre”. Roberto Galán