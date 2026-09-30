Cristiano Ronaldo es duda para jugar con Portugal este jueves 1 de octubre en la Nations League, ya que no ha entrenado al parejo de su selección y trascendió que estaría inconforme con el técnico Jorge Jesus.

El máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino que busca llegar a mil goles en su carrera, fue suplente el domingo pasado en la victoria 2-1 de Portugal ante Noruega en la Nations League.

Cristiano Ronaldo no ha entrenado con la Selección de Portugal y solo ha hecho trabajo de gimnasio, informó la Federación Portuguesa de Fútbol.

Cristiano Ronaldo y Portugal juegan la Nations League 2026 (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

Presidente de la federación de Portugal habría intervenido en “problema” de CR7 con Jorge Jesus

Ante el posible problema que existe entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, algunos medios portugueses señalaron que el presidente de la federación d Portugal, Pedro Proença, se reunió con CR7 y el entrenador para aclarar un posible desacuerdo entre ellos.

La federación de Portugal confirmó que el directivo estaba con el plantel en Suecia, donde se preparaba para el partido del jueves ante Dinamarca.

Cristiano Ronaldo demuestra su cariño por la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo publicó en Instagram una foto suya con el uniforme de Portugal, acompañada de la bandera portuguesa y un emoji de corazón.

El delantero ha dicho que seguirá en la selección de Portugal hasta que sea necesario, y por el momento ha descartado su retiro del combinado.

Cristiano Ronaldo en Instagram (Cristiano Ronaldo)

La postura de Jorge Jesus respecto a Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus, quien asumió la dirección técnica de Portugal tras el Mundial 2026, adelantó antes del partido con Noruega que no quería exigir Cristiano Ronaldo durante la actual Fecha FIFA.

El entrenador explicó que planeaba darle a Cristiano algunos minutos contra Noruega, pero las circunstancias del encuentro impidieron que ingresara.

Jesus afirmó justo después del partido que “hablaría con él”, al responder a los reportes de que el delantero estaba molesto.

Cristiano fue titular en la victoria de Portugal por 1-0 sobre Gales el jueves pasado y fue sustituido a los 67 minutos.

Portugal lidera el Grupo A4 de la Liga de Naciones con seis puntos en dos partidos, tres más que Dinamarca y Noruega. Gales está último sin puntos.