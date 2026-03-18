Luego de que varios influencers y famosos del espectáculo se subieran al ring en el evento “Ring Royale”, muchos usuarios, incluyendo Poncho De Nigris, lanzaron la propuesta para que David Faitelson se ponga los guantes para enfrentar a Cuauhtémoc Blanco.

Dicha situación surgió luego de que Poncho De Nigris respondiera un tuit en el que David Faitelson analizaba el riesgo que corren los famosos que se suben al cuadrilátero.

El periodista deportiva ponía en duda la preparación de las celebridades que se dieron cita en el evento debido a que le parece preocupante, a lo que el exparticipante de La Casa de Los Famosos le sugirió la oportunidad de pelear contra el exfutbolista del América.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la propuesta de pelear contra Cuauhtémoc Blanco?

Ante la propuesta de Poncho De Nigris, David Faitelson agradeció la invitación, pero afirmó tener un gran respeto por los boxeadores que se suben al ring.

“Gracias por la invitación, Poncho de Nigris Yo tengo un gran respeto por los boxeadores. No me siento capaz de hacerlo”, fue la respuesta de David Faitelson.

Minutos más tarde, el periodista deportivo se retractó y aceptó subirse al ring contra Cuauhtémoc Blanco, aunque con una condición.

“Querido Poncho De Nigris fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la Fundación Teletón… Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo”, escribió en su cuenta X.

David Faitelson acepta pelea de boxeo contra Cuauhtémoc Blanco. (captura)

¿Cuándo se llevaría a cabo la pelea entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco?

Pese a que David Faitelson aceptó la propuesta de pelear contra Cuauhtémoc Blanco, el exjugador del América aún no ha emitido ningún comentario al respecto.

Ante ello, todavía no existe una fecha oficial de la pelea entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco, y tampoco se conoce si se realizará el combate entre ambos.