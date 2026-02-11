Eugenio Derbez -de 64 años de edad aprovechó el furor del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 e hizo una parodia que encendió las redes sociales.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 sigue dando de qué hablar y Eugenio Derbez hizo su propia versión para promocionar su nuevo programa.

Eugenio Derbez hace una parodia del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El pasado 10 de febrero, Eugenio Derbez compartió una parodia del show de Bad Bunny para promocionar la octava temporada de LOL:Last One Laughing México.

En el video se ve a Eugenio Derbez bailando ‘NUEVAYoL’ de Bad Bunny, junto a los participantes del programa.

Incluso, imitaron la escena donde Bad Bunny despierta a un niño dormido en las sillas de una fiesta.

Solo que en la escena de Eugenio Derbez, era Carlos Espéjelo quiene estaba dormido.

Eugenio Derbez se movía al ritmo de Bad Bunny, mientras que los participantes de LOL lo seguían en fila y mostraban balones de fútbol americano con el logo de Prime Video.

El curioso video logró más de 78 mil likes y cientos de comentarios en redes sociales.

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 (PATRICK T. FALLON / AFP)

¿Burla u homenaje? La parodia de Eugenio Derbez causa controversia en redes sociales

Los seguidores de Eugenio Derbez celebraron la parodia que hico de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Pero otros usuarios de Instagram se tomaron a mal el video, pues consideraban que era una burla al trabajo del puertorriqueño.

“Eugenio por qué no te buscas algo mejor qué hacer” y “Una pregunta, es burla al show de Bad Bunny que hizo en el medio tiempo” fueron los comentarios.

Otros aseguraron que la parodia de Eugenio Derbez no daba risa y otros recordaron que actor había expresado que no le agradaba la música de Bad Bunny.