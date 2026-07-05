Thomas Tuchel minimiza la altura y descarta Viagra antes del México vs Inglaterra que se jugará en el Estadio Banorte este domingo 5 de julio.

Para el director técnico de Los Tres Leones, la altura es algo a lo que se pueden adaptar y enfatizó que para su equipo el arranque del juego contra México será fundamental.

“Siento la altura, un pequeño dolor de cabeza y no dormí tan bien, pero no es algo que no se pueda manejar o que no nos podamos adaptar. Creo que los jugadores lo sintieron en los primeros minutos y luego se adaptan, pero por eso llegamos un día antes, para la experiencia de mañana. Para nosotros los primeros 15 o 20 minutos serán importantes.” Thomas Tuchel

Thomas Tuchel minimiza la altura y descarta Viagra antes del México vs Inglaterra

Antes de llegar a Ciudad de México, Tuchel señaló que jugar en la altura sería una ventaja para el Tricolor. No obstante, durante la conferencia previa al partido minimizó ese factor.

Tuchel reconoció que la Selección Mexicana empieza muy fuerte los partidos “porque están mejor adaptados” a la altura.

Tuchel minimiza la altura y descarta Viagra antes del México vs Inglaterra (Captura de video)

Sin embargo, expresó que saben “todo” sobre México y sus jugadores, por lo que están preparados para los diferentes momentos que tendrá el partido.

Otro tema que tocó Thomas Tuchel fue el uso de Viagra de sus jugadores para contrarrestar los efectos de la altura.

Entre risas, el director técnico de Inglaterra, que “esa información” no le llegó y que no era cierto que fueran a utilizar el fármaco.

Dicho rumor surgió en la previa al partido de México vs Inglaterra, ya que el diario británico The Sun publicó un artículo hablando desde un enfoque regulatorio.

En el texto se indicaba que si el personal médico de Inglaterra decidieran usar Viagra para soportar la altura en CDMX podrían hacerlo porque el sildenail no es una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Por lo que muchos medios aseguraron que el Viagra sería el arma secreta del equipo de Tuchel. Aunque el propio director técnico desmintió esa información.