Previo al partido México vs Inglaterra, marcas se unen al operativo ‘No inglés’, una iniciativa viral surgida en redes sociales para apoyar a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Diversas marcas internacionales y locales decidieron traducir sus nombres al español y eliminar términos en inglés de su comunicación digital durante el fin de semana.

¿Qué es el operativo “No inglés” y las marcas que se sumaron?

El operativo ‘No Inglés’ surgió como una campaña viral de marketing y orgullo nacional en redes sociales durante el Mundial 2026, con el objetivo de apoyar a la Selección Mexicana antes de su partido de octavos de final contra Inglaterra.

La tendencia fue impulsada principalmente por la marca Vualá, que lanzó un reto oficial en Instagram invitando a otras empresas y creadores de contenido a sumarse y “bajarle al inglés” hasta el lunes posterior al partido.

Operativo ‘No inglés’ suma a marcas antes del México vs Inglaterra (@elalbertomedina / X )

Decenas de marcas nacionales e internacionales con presencia en México se unieron al operativo, traduciendo sus nombres al español o modificando sus productos.

Estas son algunas de las marcas que se sumaron al operativo ‘no inglés’:

Pizza Hut México: Sustituyó la salsa inglesa por salsa de morita y usó el lema “No es personal, es futbol”.

Tim Hortons: Se rebautizó temporalmente como “Timoteo Hortiz”.

Burger King: Cambió a “El Rey de la Hamburguesa”.

Dairy Queen: Pasó a ser “Reina de los Lácteos”.

Subway: Se identificó como “El Metro”.

KFC: Traducido como “El pollo frito de Kentucky”.

Little Caesars: Se llamó “El Pequeño César”.

Chubbies Burger: Invitó a que los llamaran “Gorditos Hamburguesas”.

Wingstop: Cambió a “Ejército de Alitas”.

7-Eleven: Se convirtió en “Siete Once” (o 7-Once), renombrando su Café Select como “Café Selección” y su Big Donuts como “Grande Dona”.

H-E-B: Adoptó el nombre “El-Chi-Bi” o “ei-chi-bi”.

American Eagle: Se tradujo como “El Águila Americana”.

Office Depot: Cambió a “Depósito de Oficina”.

OfficeMax: Pasó a ser “Oficina Máxima”.

Innovasport: Se renombró como “Innovadeporte”.

Scrub Daddy: Su traducción humorística “Talla Papi” fue una de las más compartidas.

Prudence: Cambió temporalmente su nombre a “Prudencia”.

Halls: Se tradujo como “Pasillos”.

Pastelukiss: Se rebautizó como “Pastebesos”.

Mitsubishi Motors de México: Anunció que no utilizaría la “llave inglesa” en sus servicios de mantenimiento durante el fin de semana.

San Francisco 49ers: En sus cuentas en español, pidió ser llamado “Los Cuarenta y Nueves de San Francisco”.

Best Day (“Mejor Día”)

Uber Eats o ahora Uber Come

Además de los cambios de identidad corporativa, la campaña incluyó acciones humorísticas como el veto simbólico a la salsa inglesa, el uso de herramientas de trabajo y la música de origen británico.

El Gran Premio de la Ciudad de México también se sumó al operativo ‘no inglés’

El Gran Premio de la Ciudad de México se sumó oficialmente al operativo ‘No inglés’ como muestra de respaldo a la Selección Mexicana de futbol antes de su partido contra Inglaterra en el Mundial 2026.

Para apoyar esta iniciativa, la organización del GP de México implementó las siguientes acciones durante el fin de semana del Gran Premio de la Gran Bretaña en Silverstone:

Cobertura 100% en español: A través de un reporte de prensa en sus plataformas digitales, anunciaron que toda la cobertura dominical de la carrera de Fórmula 1 se realizaría completamente en idioma español. Traducción de nombres de pilotos: Siguiendo la tendencia de la campaña, la cuenta oficial del Gran Premio de la Ciudad de México llamó a los pilotos internacionales por las versiones de sus nombres traducidas al español. Algunos de los nombres utilizados fueron:

Luis Hamilton (Lewis Hamilton).

Jorge Russell (George Russell).

Carlos Leclerc (Charles Leclerc).

Pedro Gaseoso (Pierre Gasly).

En sus publicaciones, invitaron a la afición a no perderse la participación de estos pilotos y del mexicano Sergio “Checo” Pérez en la carrera, manteniendo el compromiso de no utilizar términos en inglés mientras durara la cuenta regresiva para el partido de la selección.