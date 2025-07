Las negociaciones entre Pumas y Newell ‘s Old Boys por Keylor Navas parece que terminaron por el buen camino, pues prácticamente será nuevo jugador auriazul y ya se reveló que los universitarios pagaron una fortuna por la leyenda costarricense.

Los Pumas habían realizado una primera oferta por un millón de dólares para fichar a Keylor Navas, sin embargo, Newell ‘s Old Boys quería un total de 3 millones de dólares por el guardameta tico.

Luego de la negativa del equipo argentino, los Pumas habían comenzado a sondear a Rui Patricio, portero portugés, no obstante, el equipo universitario no se rindió y en las últimas horas retomaron las pláticas con Newell ‘s Old Boys para contratar a Keylor Navas.

¿Cuánto pagó Pumas por Keylor Navas? Los auriazules pagaron una fortuna por la leyenda costarricense

Los Pumas mandaron una nueva oferta por Keylor Navas que se elevó a 2.3 millones, pero nuevamente Newell ‘s Old Boys se negó a aceptarla porque no aceptaría menos de 3 millones por el traspaso del arquero tico.

Ahora, los Pumas se mantuvieron con una oferta de 1.7 millones y pese a que no es la cantidad que quería Newell ‘s Old Boys, parece que ambos equipos ya llegaron a un acuerdo por ese monto para que fichen a Keylor Navas.

Incluso el periodista Rodrigo Celorio confirmó que ya está hecho el fichaje del portero tico con Pumas, por lo que el guardameta que ha dejado una huella en el futbol europeo emprenderá su camino hacia la Liga MX.

“A falta de últimos detalles y después de días duros de negociaciones con Newell’s. Me confirman fuentes cercanas al jugador: Keylor Navas es el nuevo portero de los Pumas. Un tricampeón de Champions en el Olímpico”, afirmó el periodista sobre la llegada del portero costarricense a Pumas.

📲@espnsutcliffe: 🚨 💰 Pumas pagó 1.7 millones de dólares por Keylor Navas 🇨🇷🐾 pic.twitter.com/3WVElKFRhf — Pumas En La Piel (@PumasELP) July 21, 2025

¿Cuánto ganaría Keylor Navas con Pumas?

Varios reportes indicaron que Keylor Navas llegaría a ganar alrededor de 20 millones de pesos en Pumas, un salario que, para el jugador sigue siendo muy bueno en comparación con lo que percibía con Newell ‘s Old Boys.

Dicha cifra revela el esfuerzo económico que la directiva universitaria está haciendo por traer a un futbolista de talla internacional que pocos equipos pueden permitirse en la Liga MX.