Isaac del Toro regresa a la bicicleta para enfrentar la Gran Piemonte; te decimos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Isaac del Toro corrió la prueba de los Tres Valles Varesinos, el martes 7 de octubre, así que tras un breve descanso, volverá a la bicicleta en la Gran Priemonte.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en la Gran Piemonte?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el jueves 9 de octubre en la Gran Piemonte.

Tras ganar el Giro dell’Emilia 2025, Isaac del Toro no ha dejado de pedalear en busca de más triunfos en su exitosa temporada.

¿Cómo ver a Isaac del Toro en la Gran Piemonte?

El jueves 9 de octubre, Issac del Toro correrá la Gran Piemonte, y la plataforma Claro Sports transmitirá la competencia.

Evento: La Gran Piemonte

Fecha: Jueves 9 de octubre de 2025

Horario: 6:50 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Claro Sports

Recorrido de la Gran Piemonte que correrá Isaac del Toro

El recorrido de la Gran Piemonte que protagonizará Isaac del Toro, es de 179 kilómetros entre Dogliani y Acqui Terme, con cuatro ascensos de categoría que podrían definir el resultado.

El primer ascenso del Gran Piemonte es Bric della Forma, y marcará el ritmo inicial; luego vendrá Rocchetta Palafea, antes de entrar al circuito final con dos subidas al Castelletto d’Erro.

Se trata de una secuencia ideal para escaladores explosivos como el mexicano Isaac del Toro, quien parte como uno de los favoritos.

Isaac del Toro hoy: ¿Cómo quedó el ciclista mexicano en los Tres Valles Varesinos?

Isaac del Toro no tuvo la mejor actuación en la temporada en los Tres Valles Varesinos, evento ganado por Tadej Pogacar, y en el que el ciclista mexicano llegó en octava posición.

Isaac del Toro decidió lanzarse al ataque cuando faltaban 28 kilómetros para llegar a la meta. Su papel fue de proteger y acompañar a su compañero Tadej Pogacar, quien llegaba con el prestigió de ser campeón del mundo.

El ciclista mexicano formaba parte del grupo de siete persecutores, pero una desaceleración en los últimos kilómetros permitió que el pelotón se reagrupara, por lo que la ventaja