En el marco de los 30 años del Programa Alas y Raíces, la Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), anunciaron el Sorteo Especial No. 311 con un premio mayor de 27 millones de pesos.

Durante la develación del billete, la Lotería Nacional destacó que el objetivo es reconocer la labor de Alas y Raíces, que se ejecuta de la mano de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el cual ha fortalecido la creatividad, la curiosidad, el asombro y el pensamiento crítico en las infancias y en adolescentes.

Alas y Raíces celebra 30 años con homenaje de Lotería Nacional

A lo largo de 30 años, Alas y Raíces se han encargado de acercar a bebés, niñas, niños y adolescentes a experiencias vinculadas con el arte, la lectura, el juego y la cultura, y a lo largo del tiempo, la estrategia ha ido evolucionando en contenidos, metodologías y líneas de acción para responder a nuevas realidades sociales y educativas.

Para esta edición, Lotería Nacional puso en circulación 2 millones 400 mil cachitos en todo México, disponibles en más de 11 mil puntos de venta, además del sitio oficial y la aplicación móvil MiLoteria.

El Sorteo Especial No. 311 se realizará el próximo 28 de abril de 2026 a las 20:00 horas, con transmisión en vivo a través del canal institucional de YouTube. El premio mayor será de 27 millones de pesos en dos series, además de una bolsa total repartible de 80 millones de pesos.

Con más de 255 años de historia, Lotería Nacional ha dedicado diversos sorteos a fechas, instituciones y causas relevantes para la vida pública del país.