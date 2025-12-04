Willie González es uno de los comentaristas deportivos más influyentes de Monterrey y una de las voces principales de Multimedios y RG La Deportiva. Quédate para conocer todo acerca de este periodista.

¿Quién es Willie González?

Willie González, cuyo nombre completo es Guillermo González Elizondo, es un periodista y comentarista deportivo mexicano, reconocido por su trabajo como conductor en Multimedios Televisión y por ser una de las voces más influyentes del periodismo deportivo en Monterrey.

¿Qué edad tiene Willie González?

Sobre su fecha de nacimiento, se sabe que Willie González nació el 28 de julio, pero no existe información pública sobre su año.

¿Willie González tiene esposa?

De acuerdo con su biografía, Willie González sí está casado con Gabriela Gastelum de González.

¿Qué signo zodiacal es Willie González?

Al haber nacido el 28 de julio, Willie González es Leo, signo caracterizado por su personalidad líder, segura, creativa, leal y apasionada.

¿Willie González tiene hijos?

De acuerdo con una fotografía de hace años, Willie González tiene tres hijos, de los cuales se desconoce más información.

¿Qué estudió Willie González?

Guillermo González estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿En qué ha trabajado Willie González?

La carrera de Willie González se ha centrado en el periodismo deportivo, por lo que es uno de los mayores exponentes del gremio en Monterrey. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, ha trabajado como: