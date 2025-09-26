El AC Milan de Santiago Giménez recibe al Napoli en la Jornada 5 de Serie A; te decimos la hora y el canal para ver su partido.

El AC Milan y Santiago Giménez han tenido un buen inicio de temporada en la Serie A, lo que lo ubica en la pelea por el liderato.

¿Cuándo juega Santiago Giménez con AC Milan en la Serie A?

Santiago Giménez y el AC Milan saltarán a la cancha del Estadio San Siro para recibir a Napoli en la Jornada 5 de la Serie A, el domingo 28 de septiembre.

Hora para ver a Santiago Giménez en la Jornada 5 de la Serie A

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido AC Milan vs Napoli, partido en el que Santiago Giménez y su equipo buscan el liderato de la Serie A.

Canal para ver a Santiago Giménez en la Jornada 5 de la Serie A

El partido AC Milan vs Napoli será transmitido por la plataforma Disney+ y ESPN, el domingo 28 de septiembre.

Partido: AC Milan vs Napoli

Fase: Jornada 5 de la Serie A

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio San Siro

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega el AC Milan a la Jornada 5 de la Serie A contra Napoli?

Con Santiago Giménez jugando como titular, el AC Milan venció 3-0 al Udinese en la Jornada 4 de la Serie A.

Tras esa victoria en la Jornada 4, el AC Milan llegó a 9 puntos en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Serie A.

¿Cómo va el Napoli en la Serie A previo al partido contra AC Milan?

El Napoli cerró la Jornada 4 de la Serie A el lunes 22 de septiembre, recibiendo al Pisa en busca de la cima de la competencia.

Con marcador de 1-0, el Napoli sacó los tres puntos para apoderarse del liderato, previo a su partido en la cancha del AC Milan.

El Napoli llegó a 12 puntos, dos más que el sublíder Juventus, mientras que aventaja con tres unidades al AC Milan de Santiago Giménez.