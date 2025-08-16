Mateo Chávez y el AZ Alkmaar enfrentan en la Jornada 2 de la Eredivisie al Volendam; te decimos fecha, horario y dónde ver al futbolista mexicano.

Mateo Chávez tuvo un debut soñado en la Eredivisie, así que confía en seguir creciendo en la competencia de Países Bajos.

Fecha para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez visita al Volendam en la Jornada 2 de la Eredivisie, partido programado para jugarse el domingo 17 de agosto de 2025.

Horario para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

A las 8:45 de la mañana, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Mateo Chávez, quien con AZ Alkmaar visita a Volendam en la Jornada 1 de la Eredivisie.

Canal para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

Disney + y ESPN transmitirán el partido Volendam vs AZ Alkmaar de Mateo Chávez, el domingo 17 de agosto a las 8:45 de la mañana, como parte de la Jornada 2 de la Eredivisie.

Partido: Volendam vs AZ Alkmaar

Fase: Jornada 2 de la Premier League

Fecha: Dmingo 17 de agosto de 2025

Horario: 8:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Kras Stadion

Transmisión: Disney + y ESPN

¿Cómo llega el AZ Alkmaar a la Jornada 2 de la Eredivisie?

En la Jornada 1 de la Eredivisie, el AZ Alkmaar derrotó al Groningen con marcador de 4-1, partido en el que Mateo Chávez debutó en la competencia.

Con la competencia recién iniciada, el AZ Alkmaar se ubica en la posición cinco gracias a sus tres puntos conseguidos en la Jornada 1.

Sin embargo, el nivel del AZ Alkmaar de Mateo Chávez empezará a ser probado en la Jornada 2, cuando visiten a Volendam, que llega con 1 punto en su cosecha.

¿Cómo quedó el AZ Alkmaar en la tercera ronda de clasificación en la Conference League?

El AZ Alkmmar, con Mateo Chávez en la cancha, venció 1-1 al Vaduz en la vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Conference League

AZ Alkmaar calificó a los playoffs de la Conference League, y enfrentará el jueves 21 de agosto al Levski Sofia.